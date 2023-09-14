Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Gökhan İnler ile anlaştığını açıkladı. | Beşiktaş haberleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Gökhan İnler ile anlaştığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması: