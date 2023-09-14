Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Gökhan İnler ile anlaştığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
Evine Hoş Geldin Gökhan İnler 🦅— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 14, 2023
Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu… pic.twitter.com/WtsnuuCDtY