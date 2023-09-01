Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı!
Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.09.2023- 15:23
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan minyatür kale maçla sona erdi.
Basına kapalı olan ve yaklaşık 1.5 saat süren idmanda dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.