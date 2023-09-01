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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı! Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 15:23









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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan minyatür kale maçla sona erdi.

Basına kapalı olan ve yaklaşık 1.5 saat süren idmanda dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

