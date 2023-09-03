Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Salih Uçan'ın darbeye bağlı sakatlığı var. Onun dışında bütün oyuncularımız hazır. Sivasspor maçını kazanmak zorundayız. Oyuncularımız bu düşüne ile sahaya çıkacak ve ellerinden geleni yapacaklar. Sonuç için olağanüstü şekilde her şeylerini sahaya vereceklerdir. Umarım güzel maç olur. Sivasspor'un 3 maçta mağlubiyeti yok. Akıllı oynayan, koşan, kazandığı topları iyi kullanan bir takım. Umarım düşündüğümüz sonuçla buradan ayrılırız."