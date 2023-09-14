Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Trendyol 5. haftada Trabzonspor ile oynayacağı maçı öncesi Aboubakar hakkında açıklamada bulundu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Trendyol 5. haftada Trabzonspor ile oynayacağı maçın öncesi Aboubakar hakkında açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile 17 Eylül pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.



İŞTE O AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa'ya gitmiştir.

Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz.