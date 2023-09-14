13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde Afrika Uluslar Kupası düzenlenecek.
Beşiktaş'ta büyük tehlike! 8 oyuncu birden...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer döneminin son saatlerine girilirken Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılarda Afrika kökenli oyuncuların çokluğu dikkat çekerken, 8 oyuncunun en az 4 Süper Lig maçını kaçırabileceği ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.09.2023- 14:28
Trendyol Süper Lig'den birçok isim bu turnuvaya katılacakken, Beşiktaş'ta 8 yıldız bu süreçte siyah-beyazlılarda forma giyemeyecek.
Kara Kartal özellikle bu süreçte oyuncularının milli takıma çağrılmaları halinde defans bölgesinde büyük sıkıntı çekecek. İşte o yıldızlar...