Beşiktaş'ta 2 yıl görev yapan Ceyhun Kazancı A Spor'a konuk oldu. Eski sportif direktör, Ceyda Dönmez'in sorularını yanıtladı. İşte Kazancı'nın Şenol Güneş hakkındaki sözleri...

"RAHATSIZ OLMADIM"

Şenol Güneş şu an çok başarılı gidiyor. Türk futbolunun duayen isimlerinden biri. Şenol hocanın ilk toplantıda benim hakkımda söylediklerinden rahatsız olmadım. Hoca öyle bir insan değil, bir şeyi söyleyecekse direkt olarak söylüyor. O sözlerin yanlış algılanması beni de onu da üzdü.

"FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLDU"

"Şenol hoca ile de başkanla da tabii ki fikir ayrılıklarımız oldu. Anlaşmazlık, tartışma, kavga gibi durumlar kesinlikle olmadı. Şenol Güneş bilge bir insan. Günlük hayatla ilgili de sohbetlerimiz olurdu hocayla. Ayrılık sürecinde dahi hocayla anlaşamadığım yazıldı ama bu doğru değil."

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