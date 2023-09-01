UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i iki maçta da mağlup eden Beşiktaş, adını grup aşamasına yazdırdı. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından transferde vites yükseltti. Kartal, Manchester United forması giyen Mason Greenwood transferinde sona yaklaştı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler hücum hattına yapılacak takviyeye çevrildi. Siyah-Beyazlılar, bir süredir İngiliz ekibi Manchester United'ın genç yıldızı Mason Greennwood'u gündeminde tutuyor. İngilizler, 21 yaşındaki futbolcu ile ilgili son durumu paylaştı. Takvim'in Sun'dan derlediği habere göre, United'da yeni sezonda düşünülmeyen ve Ada'da sosyal hayatı nedeniyle sıkça eleştirilen futbolcuyla bazı İngiliz ekipleri ilgilendi. Ancak; Greenwood transferini riskli bulan kulüpler transferden vazgeçti. Haberde ayrıca yıldız oyuncunun Kartal'a yaklaştığına dikkat çekildi. Mason Greenwood ile ilgili detaylı araştırma yapan Beşiktaş'ta son kararı Şenol Güneş verecek. Güneş onay verirse bu transfer gerçekleşecek. United'ın altyapısından yetişen Mason Greenwood, oynadığı 176 maçta 79 gol, 24 asist üretti.

DEĞERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

İngiltere Milli Takımı'nda sadece 1 maçta şans bulabilen Mason Greenwood'a 2020 yılında 50 milyon Euro değer biçiliyordu. Genç ismin şu anki değeri 15 milyon Euro.