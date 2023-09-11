Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş eski futbolcusu Gökhan İnler ile yeniden anlaşmaya vardı.

Şenol Güneş'in isteğiyle takıma katılan 39 yaşındaki oyuncu, gelecek yıl futbolu bırakıp idari kadroya geçecek.

Geçen sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli isim haziran ayı itibariyle boşa çıkmıştı. Gökhan İnler geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 31 maça çıkarken 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.

Deneyimli futbolcu 2016-2017 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan İnler, siyah-beyazlı takıma yeniden dönüyor. 39 yaşındaki tercrübeli futbolcu ile 1 yıllık anlaşma sağlanırken, bir sonraki sezon görev sportif direktör olarak devam edecek.



Beşiktaş'a yeniden döneceği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnler, şu açıklamaları yaptı:



"Beşiktaş'a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör olarak planlıyoruz" dedi.