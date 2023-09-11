Türkiye'de transfer döneminin devam etmesi takımlarımız için önemli bir fırsat.
Beşiktaş transferde vites yükseltti! Kararı hocası belirleyecek
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, 15 Eylül'de sona erecek olan transfer döneminde fırsat kovalıyor. Kurmaylar, kadrosuna katmak istediği yıldız adayı için temaslarına devam ediyor. Kartal'ın ilgilendiği genç oyuncunun hocası, transferde kararı belirleyecek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.09.2023- 14:19
Beşiktaş da bundan faydalanarak Manchester United'tan Hannibal Mejbri'yi kovalıyor.
Kartal, kiralama formülünü devreye soktu.