Beşiktaş transferde vites yükseltti! Kararı hocası belirleyecek

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, 15 Eylül'de sona erecek olan transfer döneminde fırsat kovalıyor. Kurmaylar, kadrosuna katmak istediği yıldız adayı için temaslarına devam ediyor. Kartal'ın ilgilendiği genç oyuncunun hocası, transferde kararı belirleyecek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 14:19