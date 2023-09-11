Beşiktaş'ta transferin son günlerine girilirken 10 numara arayışları sürüyor.
Transferde şaşırtan gelişme! Beşiktaş ve Roberto Pereyra...
Beşiktaş'ta 10 numara arayışları sürüyor. Siyah beyazlılar transferin son günlerinde yıldız bir orta sahayı kadrosuna katma peşinde. Bu doğrultuda Kartal, bonservisi elinde olan Roberto Pereyra'yı gündemine almıştı. Ancak transferde şaşırtan bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlıların listesinde birçok önemli futbolcu bulunuyor.
Yönetim yabancı bir futbolcuyla yollarını ayırması durumunda forvet arkası pozisyonuna transfer yapacak.