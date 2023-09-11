Transferde şaşırtan gelişme! Beşiktaş ve Roberto Pereyra...

Beşiktaş'ta 10 numara arayışları sürüyor. Siyah beyazlılar transferin son günlerinde yıldız bir orta sahayı kadrosuna katma peşinde. Bu doğrultuda Kartal, bonservisi elinde olan Roberto Pereyra'yı gündemine almıştı. Ancak transferde şaşırtan bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 08:55