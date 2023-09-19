Beşiktaş'ta neler oluyor? Yaptığı tercihler...

MAÇTA YALNIZCA 2 ŞUT

Tabzonspor maçına iyi başlayan taraf olmasına rağmen birtürlü sonunu getiremeyen Kartal, hücumda etkisiz kalarak ilk şutunu 82. dakikada Ghezzal ile bulabildi. Beşiktaş'ın bu maçta gol beklentisi 0.4 olarak belirlendi. Bu rakam Şenol Güneş'in en düşük istatistiği olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Kara Kartal, ligde çıktığı 4 karşılaşmadaki 4 maçı da 4 golle katapırken, akan oyunda yalnızca 2 gol bularak fileleri havalandırabildi. Kara Kartal'ın diğer 2 golü ise duran toplardan geldi.