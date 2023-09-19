Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçında evinde Pendikspor ile berabere kalıp 1 puana razı olan Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta da Trabzonspor'a 3-0 yenilerek lider konumda olan Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düştü. Sürpriz yenilginin ardından hayal kırıklığı yaratan Şenol Güneş, Milliyet'in haberine göre kadro tercihleri ile eleştirilere maruz kaldı.
Beşiktaş'ta neler oluyor? Yaptığı tercihler...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmada ise en çok dikkat çeken olay teknik direktör Şenol Güneş'in kadro tercihi oldu. Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı oyuncu tercihleri ile birçok kesim tarafından sorgulandı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Kadro tercihleri ile eleştirilen deyenimli teknik adam, Trabzonspor karşısında Aboubakar, Masuaku ve başından beri ümidini kesmediği Muleka'yı yedek bırakması taraftardan eleştiri aldı.
MAÇTA YALNIZCA 2 ŞUT
Tabzonspor maçına iyi başlayan taraf olmasına rağmen birtürlü sonunu getiremeyen Kartal, hücumda etkisiz kalarak ilk şutunu 82. dakikada Ghezzal ile bulabildi. Beşiktaş'ın bu maçta gol beklentisi 0.4 olarak belirlendi. Bu rakam Şenol Güneş'in en düşük istatistiği olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Kara Kartal, ligde çıktığı 4 karşılaşmadaki 4 maçı da 4 golle katapırken, akan oyunda yalnızca 2 gol bularak fileleri havalandırabildi. Kara Kartal'ın diğer 2 golü ise duran toplardan geldi.