Beşiktaş'ta transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta bomba iddia! 'Birkaç gün sonra takımdan ayrılabilir'
Beşiktaş'ta transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği genç yıldızın birkaç gün sonra takımından ayrılıp Kartal'a imza atabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılarda gözler yerli oyuncu takviyesine çevrildi.
Yönetim yabancı oyuncu transferini ise takımdan bir ismin ayrılması durumunda gerçekleştirecek.