Beşiktaş'ta orta saha arayışları tüm hızıyla sürüyor.
Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! Bunu kimse beklemiyordu
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlılar, yabancı bir oyuncusuyla yollarını ayırması halinde 10 numaraya takviye yapmayı planlıyordu. Listesindeki adaylarla görüşmelerini sürdüren Kartal, aradığı yıldızı Manchester United'da buldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar yabancı bir futbolcusuyla yollarını ayırması halinde 10 numara bölgesine transfer yapacak.
Bu doğrultuda ayrılık ihtimali en yüksek olan isimlerin başında Jackson Muleka ve Jean Onana geliyor.