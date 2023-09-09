BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'i kızdıran gelişme! Ülkesine gitti ve...

Milli arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'i kızdıran bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2023- 11:22