Süper Lig devi Beşiktaş'ta, Arthur Masuaku ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'i kızdıran gelişme! Ülkesine gitti ve...
Milli arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'i kızdıran bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.09.2023- 11:22
Fotomaç'ın haberine göre Arthur Masuaku, sakatlığı bulunmasına rağmen milli takım maçları için ülkesi Kongo'ya gitti.
Türkiye'de tedavisine devam etmek yerine milli takıma giden 29 yaşındaki oyuncu Şenol Güneş'i kızdırdı.