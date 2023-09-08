Siyah-Beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin uzun bir süredir istediği yıldız orta saha için kulübüyle temaslara başladı.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak hamle! Temas kuruldu
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gözler yeniden transfere çevrildi. Birçok ismi gündeminde bulunduran siyah-beyazlı ekip listesini güncelledi. Kurmaylar, Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği yıldız oyuncu ve kulübüyle temas kurdu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Kanarya'da, özellikle İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği yıldız için Beşiktaş, yıldız ismi transfer listesine alarak şartlarını zorlamaya karar verdi.
Öte yandan Beşiktaş'a, Serie A ekibinden sürpriz bir 10 numara önerildi.