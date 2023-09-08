2020'de Lokomotif Moskova'dan 14 milyon 500 bin Euro karşılığında Atalanta'ya katılan yıldız orta saha Mavi-Siyahlı formayla çıktığı 56 maçta 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Rusya ile de 41 maça çıkan futbolcu 6 kez ağları sarstı.