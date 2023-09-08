Beşiktaş'ta iç transfer harekatı sürüyor.
Beşiktaş'ta ayrılık yakın! Süper Lig ekibi devrede
İç transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun ve Salih Uçan harekatında sona geldi. Yönetim, iki oyuncuyla da anlaşmak üzere. Ancak siyah-beyazlılar bir isim ile yollarını ayırabilir. Süper Lig ekibi, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.09.2023- 10:07
Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme görüşmelerini sürdüren yönetim son aşamaya geldi.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de isteği üzerine 2 oyuncu ile sözleşme yenileyecek.