Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak hamle!
Beşiktaş'ta ayrılık yakın!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
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