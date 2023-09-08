Beşiktaş'ta ayrılık yakın! Süper Lig ekibi devrede

İç transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun ve Salih Uçan harekatında sona geldi. Yönetim, iki oyuncuyla da anlaşmak üzere. Ancak siyah-beyazlılar bir isim ile yollarını ayırabilir. Süper Lig ekibi, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2023- 10:07