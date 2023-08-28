Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir de ayrılık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda beklentileri karşılayamayan İspanyol stoper Francisco Montero ile yollar ayrılıyor.
24 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi için Portekiz temsilcisi Arouca ile anlaşmaya varıldı.
Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda Atletico Madrid'den kiralık olarak forma giyen Montero'nun bonservisini bir sonraki sezon 750 bin Euro karşılığında satın almıştı.
Beşiktaş ile toplam 46 müsabakaya çıkan Montero, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.