BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Francisco Montero ile yollar ayrıldı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Francisco Montero ile yollar ayrıldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, İspanyol stoper Francisco Montero ile yollar ayrıldı. Portekiz ekibi Arouca ile kiralık transferi için anlaşıldı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2023- 15:01 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023- 15:37