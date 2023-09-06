Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevirldi.
Beşiktaş'tan '10 numara' transfer atağı! İşte hedefteki isim
Sezona iyi başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip aradığı ismi Borussia Dortmund'ta buldu. İşte Kartal'ın yeni 10 numarası... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Siyah-beyazlı ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlamıştı.
Kartal sırasıyla Tirana, Neftçi Bakü ve Dinamo Kiev'i tüm maçlarda mağlup ederek 6'da 6 yaptı ve adını grup aşamasına yazdırdı.