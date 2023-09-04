Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nicolas Pepe bombası!
Transferde vites artıran Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlıların, Arsenal'in yıldız futbolcusu Nicolas Pepe'nin transferini bitirdiği öğrenildi. İşte 28 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceği tarih... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar kadrosuna katmak istediği isimleri UEFA listesine yetiştirmek için büyük çaba gösteriyor.
Bu doğrultuda birçok oyuncuyla görüşen Kartal'dan flaş bir hamle geldi.