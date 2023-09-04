Beşiktaş Eric Bailly ile anlaşma sağladı
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta stoper konusunda Manchester United forması giyen Eric Bailly ile anlaşmaya varıldı. Oyuncunun lisans kaydı açıldı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.09.2023- 18:23 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023- 23:14
Siyah-beyazlılar bonservisi Manchester United'da bulunan Eric Bailly ile anlaşmaya vardı.
29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, sözleşmesini İngiliz ekibiyle feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor.
BAILLY KİMDİR?
29 yaşındaki Fildişili stoper Eric Bailly, futbola Espanyol altyapısından başladı.
2015'te Villarreal'e 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle, 2016'da Manchester United'a 38 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Bailly, geçen sezonu Olimpik Marsilya'da kiralık olarak geçirdi.
Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Premier Lig'de 70 karşılaşmada görev aldı.
LİSANS KAYDI AÇILDI
TFF'nin resmi sitesinde oyuncu için lisans kaydı açıldı ve evrakların yetiştirilmesi bekleniyor.