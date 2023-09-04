Beşiktaş'ta hücum hattına takviye için çalışmalar sürüyor.
Philippe Coutinho transferinde son dakika! Beşiktaş...
Transferde sıcak saatler yaşayan Beşiktaş'ta hücum hattına takviye için görüşmeler sürüyor. Yönetimin transferdeki en büyük hedefi ise Premier Lig'de Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho'ydu. Siyah beyazlıların transferi için yoğun uğraş verdiği Sambacı yıldızın geleceği netleşti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlı taraftarlar özellikle forvet arkası pozisyonuna kaliteli bir transfer istiyordu.
Yönetim de bu doğrultuda listesindeki isimlerle görüşme halindeydi.