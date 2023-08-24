UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Romanya'da Dinamo Kiev'e konuk oluyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Avantajlı bir skorla her iki maçı kazanarak gruplara kalmak istiyoruz. Oyuncularımız hazır ve elinden geleni yapacaklar. Zor maç ama bu zorluğu aşacak kalitede oyuncularımız var.

Kendi oyunumuzu oynayacağız. Umarım düşündüğümüz her şey sahada gerçekleşir. Yetenekli oyuncularımız var. İstekleri işimizi kolaylaştırır. Maçın zorlukları olacaktır. Önemli olan o zorlukları aşmak ve buradan avantajlı bir skorla ayrılmak.