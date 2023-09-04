Beşiktaş'ta beklenmedik transfer açıklaması! "Kulübümde kalacağım"

Beşiktaş'ta transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala stoper arayışları devam ediyor. Siyah beyazlıların listesinde savunma hattı için önemli isimler bulunuyordu. Ancak Kartal'a transferde kötü bir haber geldi. Beşiktaş'ın çok istediği o yıldız kulübünde kalacağını açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)