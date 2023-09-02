Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl'ün bonservisini aldı. Siyah beyazlılar transfer için Alanyaspor ile 1 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferi için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna 30 yaşındaki futbolcuyla yeniden el sıkıştı.

Kartal, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a 1 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca Tayfur Bingöl ile 3 senelik sözleşme imzalanacak.

Tecrübeli oyuncu geçen sezon Beşiktaş'ta 29 maça çıkmış ve 2 gol, 2 asistle oynamıştı.