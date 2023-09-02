SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı!
Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl'ün bonservisini aldı. Siyah beyazlılar transfer için Alanyaspor ile 1 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2023- 18:54 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023- 19:04
Beşiktaş, Tayfur Bingöl transferi için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.
Siyah beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna 30 yaşındaki futbolcuyla yeniden el sıkıştı.
Kartal, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a 1 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca Tayfur Bingöl ile 3 senelik sözleşme imzalanacak.
Tecrübeli oyuncu geçen sezon Beşiktaş'ta 29 maça çıkmış ve 2 gol, 2 asistle oynamıştı.