Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray transferde yerli isimlere yönelmeye başladı.
Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi!
Son dakika spor haberleri: Ülkemizdeki 8+3 kuralı nedeniyle yerli havuzunu geniş tutmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray aynı isim üzerinde karşı karşıya geldi. Arap basınında yer alan haberde yıldız oyuncu için hem siyah-beyazlılar hem de sarı-kırmızılılar temaslara başladı. İşte son detaylar... BJK - GS SPOR HABERLERİ
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray transferde yerli isimlere yönelmeye başladı.
Yine ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş ise aynı isim üzerinde sarı-kırmızılılarla karşı karşıya geldi.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ettifaq'ta forma giyen Berat Özdemir için Suudi Arabistan'dan flaş bir iddia gündeme geldi.