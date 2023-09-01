Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi!

Son dakika spor haberleri: Ülkemizdeki 8+3 kuralı nedeniyle yerli havuzunu geniş tutmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray aynı isim üzerinde karşı karşıya geldi. Arap basınında yer alan haberde yıldız oyuncu için hem siyah-beyazlılar hem de sarı-kırmızılılar temaslara başladı. İşte son detaylar... BJK - GS SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 14:51