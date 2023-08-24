Beşiktaş'ın sezon başında Lens'ten kadrosuna kattığı ancak beklediği süreyi bulamayan Onana konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
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Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.08.2023- 11:54
Beşiktaş'ın sezon başında Lens'ten kadrosuna kattığı ancak beklediği süreyi bulamayan Onana konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların 4 milyon Euro bonservi ödediği yıldız isim için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Genoa, Onana için Beşiktaş'la temasa geçti.