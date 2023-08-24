Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'in gözüne giremedi! Geldiği gibi gidiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Siyah-beyazlılarda transfer hareketliliği sürmeye devam ediyor. Yönetim bir yandan takviyeler için çalışmalarını sürdürürken bir yandan gelen sürpriz teklifle şaşkınlık yaşadı. İşte transfere dair son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ