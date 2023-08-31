UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev'i sahasında 1-0 mağlup etti. İlk mücadeleyi ise Romanya'da 3-2 kazanan siyah-beyazlı ekip adını grup aşamasına yazdırdı. Karşılaşmadan sonra Necip Uysal önemli açıklamalarda bulundu. İşte Necip Uysal'ın sözleri... | Beşiktaş haberleri

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev'i sahasında 1-0 mağlup etti. İlk mücadeleyi ise Romanya'da 3-2 kazanan siyah-beyazlı ekip adını grup aşamasına yazdırdı. Karşılaşmadan sonra Necip Uysal önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE NECİP UYSAL'IN SÖZLERİ:

Beşiktaş'ta hedef her zaman şampiyonluktur. Bu her zaman böyle olacak. Konferans Ligi'nde hedefimiz tabii ki final oynamak.