BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Coutinho için Kartal devreye girdi

Beşiktaş'ta hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen oyuncu arayışında gündeme dünya yıldızı Coutinho geldi. İtalyan basınında yer alan haberde siyah-beyazlılar ve Real Betis bu transferde karşı karşıya geldi. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 16:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023- 16:31