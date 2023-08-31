Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski gözdesi Philippe Coutinho için yeniden devrede...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Coutinho için Kartal devreye girdi
Beşiktaş'ta hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen oyuncu arayışında gündeme dünya yıldızı Coutinho geldi. İtalyan basınında yer alan haberde siyah-beyazlılar ve Real Betis bu transferde karşı karşıya geldi. BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 31.08.2023- 16:30 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023- 16:31
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.
Romano ayrıca İspanyol ekibi Real Betis'in de tecrübeli futbolcu için devrede olduğunu yazdı.