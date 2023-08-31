UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev'i sahasında 1-0 mağlup etti. İlk mücadeleyi ise Romanya'da 3-2 kazanan siyah-beyazlı ekip adını grup aşamasına yazdırdı. Karşılaşmadan sonra teknik direktör Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in sözleri... | Beşiktaş haberleri

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev'i sahasında 1-0 mağlup etti. İlk mücadeleyi ise Romanya'da 3-2 kazanan siyah-beyazlı ekip adını grup aşamasına yazdırdı. Karşılaşmadan sonra teknik direktör Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Gruplara kalmamız ve düşündüğümüz oyun planının sahada yansımasını görmek sevindirici. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bütün oyuncularımız sahada görevlerini yaptılar. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Gayretli, olumlu oynamayı düşünen bir takım olarak iyi göründük. Seyircilerimiz de tribünleri doldurdu. Onlara teşekkür ediyorum. Pazar günü onlara daha çok ihtiyacımız olacak. En son Sivas'a mağlup olmuştuk, önemli bir maç.

Biz bir aileyiz, yönetime ve başkana teşekkür ediyorum. Camialar iyi günde kötü günde birlikte olur. Sıkıntılarımızı kendi içimizde tartışırken moralimizi dağıtmayalım. Moral herkese lazım, bütün ülkeye lazım.

Transfer hala devam ediyor, bitmedi. Bugün oynadığımız oyuncu yarın yeniden karşımıza çıkabilir. Bize gelen de olabilir giden de olabilir.

Arada milli takıma gitmeyenleri çalıştıracağız. Ligde 2 puan kaybımız var. Puan kaybına tahammülümüz yok.