Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal gruplara yükseldi!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev'i konuk etti. İlk mücadeleyi Romanya'da 3-2 kazanan siyah-beyazlı ekip, sahasında da rakibini 1-0 mağlup etti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 00:00 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023- 00:00