ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM... İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri

UEFA ÜLKE PUANI | Avrupa'daki temsilcilerimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Galatasaray iki maçta da Molde'yi yenerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yazdırdı. Ardından gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Fenerbahçe, Twente'yi rövanş maçında da 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı başardı. Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş taraftarı önünde 3-2'nin rövanşında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor 2-1'in rövanşında evinde Genk ile karşı karşıya geliyor. İşte UEFA ÜLKE PUANI açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmalar sonrası güncel sıralama...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2023- 22:01 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023- 22:20