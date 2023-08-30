Greenwood'un futboldan uzak kaldığı 6 aylık süreden sonra Manchester United'da bir daha futbol oynayamayacağı kesinleşmişti. Kendisine yeni kulüp arayan İngiliz hücum oyuncusunun aradığı oynama fırsatını Beşiktaş'ın vereceği ifade edildi.