Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a eski Manchester United'ın yıldızı geliyor! Resmi teklif yapılacak
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-bayazlılara İngiltere'den müjde geldi. Kartal, eski Manchester United'ın genç yıldızını alıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Yeni oyuncu arayışını sürdüren siyah-beyazlı ekip yıldız oyuncuyu radarına aldı. İşte o oyuncu;
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği haberlere göre Beşiktaş'ın Mason Greenwood transferini bitirmek için resmi teklif yapacağı belirtildi.