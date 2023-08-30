UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Boşnak yıldız, "Gole uzak bir bölgedeyim ama takıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Galibiyet için savaşacağız." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 3-2'nin rövanşında sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Boşnak yıldızın o sözleri:

Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. İlk maçta güzel bir galibiyet aldık ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu hafta çalışmalarımızda yapamadığımız şeyler üzerine yoğunlaştık. Yarın da galibiyet için savaşacağız.

Konyaspor'da her mevkide oynadım ama son iki sezonu 6 numara olarak geçirdim. Buraya da 6 numara olarak geldim. Gole uzak bir bölgedeyim ama takıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum.