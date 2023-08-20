Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde Pendikspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Kendi sahamızda başlayacağız. Lig bir maraton. Bütün takımlarda dalgalanmalar olabilir. Önemli olan kendi futbolunuzu oynayıp maçı kazanmak. Futbol ihmale gelmez. Ne kadar istersen o kadar başarılı olursun. Pendik geçen sene olağanüstü işler yaptı ve Süper Lig'e çıktı. Osman hoca da başarılı bir hoca. Geçen haftaki maç ölçü alacağımız bir maç değil. Bugün farklı bir oyun olacağını düşünüyorum. Seyirci ile bütünleşip güçlü bir oyunla kazanmak istiyoruz.