Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleden sonra siyah-beyazlı ekipte Omar Colley önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE COLLEY'İN SÖZLERİ:

Futbol böyledir, fırsatlar varken gol atmamız gerekiyordu. Bunu yapamadık. Çok fırsat geçti ama gole çeviremedik. Rakibimiz 1 fırsattan gol attı. Genel olarak daha iyi oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda belki biraz yorgunluk etkisi vardı, atıp bitirmek gerekiyordu ama golümüz VAR'dan döndü. Futbol böyledir, başımızı eğmeyeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz.