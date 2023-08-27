Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı. Kocadağ, Ahmet Nur Çebi'nin hakkında çıkan istifa haberleri üzerine önemli ifadeler kullandı. İşte Emre Kocadağ'ın sözleri... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Emre Kocadağ, başkan Ahmet Nur Çebi'nin istifa ettiği iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"Bugün bir internet sitesinde; Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin resmi olmasa da görevi bıraktığı, şahsımın görevi devraldığı ve seçime gideceğimiz şeklinde yalan üzerine kurgulanmış bir haber yayımlanmıştır."

Açıklamasına devam eden Kocadağ, "Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında bir rekabet varmış algısını oluşturarak; Kulübümüzün çalışanlarını, sporcularını, ilişkide olduğumuz kurum ve kuruluşları tedirgin etmeye, şahsi menfaatleri için Kulübümüze zarar vermeye çalışanlar bu emellerine asla erişemeyeceklerdir" sözleriyle tamamladı.