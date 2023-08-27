Kartal'dan stoper hamlesi!
Kartal'dan stopere bir aday daha!
27 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
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Kartal'dan stoper hamlesi! Kartal'dan stoper hamlesi! 00:55
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