Beşiktaş, bu yaz Lens'ten kadrosuna kattığı Jean Onana ile yollarını ayırma aşamasında...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da sürpriz gelişme! Geldiği gibi gidiyor...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim özellikle maliyeti nedeniyle bu transferden geri adım atarak oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Beşktaş, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.08.2023- 10:31
23 yaşındaki futbolcu için başta 'kiralama' olmak üzere gelen teklifleri değerlendirme kararı alındı.