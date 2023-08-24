UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Romanya'da Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı ekipte Omar Colley önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE COLLEY'İN SÖZLERİ:

Türkiye Ligi kolay değil. Önceden ligle ilgili bilgim vardı. Asla kolay değil. Adaptasyon sürecimi Şenol Güneş en iyi şekilde halletmemi sağladı. Beni kanatlarının altına aldı. Baba edasıyla bana sahip çıktı. Beşiktaş'ta 6 aydır oynuyorum ve kaybetmedik. Bu harika bir şey. Herkes, beni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Bir aile gibiyiz. Konferans Ligi'ne kalmak ve kupa kazanmak istiyoruz. Benim kariyerimde kupa yok, kupa istiyorum. Şenol Güneş, benim için çok önemli. Beşiktaş ile evliliğimizde harika bir uyum var. Bu formayı giydiğim sürece her şeyi yapacağım.