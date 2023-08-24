Beşiktaş, Vodafone'la olan stat sponsorluğu anlaşmasını bu sezon itibarıyla sona erdirmişti. Bu gelişmenin ardından yeni sponsor bulmak için çalışmalarda bulunan yönetim, bu konuda adeta seferber olmuştu.
Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oluyor! Kazanacağı ücret...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın Vodafone ile stat sponsorluk sözleşmesi bittiğinden sonra yeni bir sponsor bulamadı. Siyah-beyazlı ekip yeni sponsor arayışlarına gimişti. Kartal, Gazprom, Emirates ve Katar Hava Yolları'yla yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, yeni bir marka ile anlaşmak üzere. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
SEZONA SPONSOR OLMADAN BAŞLANDI
Başta Rusya'dan Gazprom ve Arap Yarımadası'ndan Emirates ile Katar Hava Yolları olmak üzere birçok uluslararası firmayla görüşmelerde bulunan ancak sonuç alamayan Beşiktaş, sezona stat sponsoru olmadan başlamıştı.
SONUNDA BEKLENEN HABER!
Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında iç sahada oynadığı karşılaşmalarda Beşiktaş Stadı adını kullanan kulüpte beklenen gelişme sonunda yaşandı.