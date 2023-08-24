Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oluyor! Kazanacağı ücret...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın Vodafone ile stat sponsorluk sözleşmesi bittiğinden sonra yeni bir sponsor bulamadı. Siyah-beyazlı ekip yeni sponsor arayışlarına gimişti. Kartal, Gazprom, Emirates ve Katar Hava Yolları'yla yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, yeni bir marka ile anlaşmak üzere. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2023- 13:00