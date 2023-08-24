Beşiktaş Dinamo Kiev karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Romanya'da kozlarını paylaştı. Mücadelenin 37. dakikasında Ukrayna ekibinin savunması ceza sahası içerisinde topa elle mücahale etti. Hakem pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. İşte o görüntüler... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2023- 20:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023- 20:59
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Romanya'da kozlarını paylaştı. Mücadelenin 37. dakikasında Ukrayna ekibinin savunması ceza sahası içerisinde topa elle mücahale etti. Hakem pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Vincent Aboubakar takımını öne geçiren golü kaydetti.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.