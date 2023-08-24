Beşiktaş Dinamo Kiev karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Beşiktaş Dinamo Kiev karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile Romanya'da kozlarını paylaştı. Mücadelenin 37. dakikasında Ukrayna ekibinin savunması ceza sahası içerisinde topa elle mücahale etti. Hakem pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. İşte o görüntüler... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2023- 20:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023- 20:59