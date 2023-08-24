Beşiktaş'tan MHK'ya sert cevap! Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'tan MHK'ya sert bir cevap daha geldi. İşte o açıklamalar... Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2023- 14:36 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023- 14:37









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Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor'la oynadığı müsabakanın 76. dakikasında, Omar Colley'le bulduğumuz ikinci golün topun saha dışından geldiği gerekçesiyle yan hakemin bayrağını pozisyon bitmeden kaldırması sonucu iptali nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na yapmış olduğumuz müracata, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu imzasıyla gelen cevapta haklılığımız tescil edilmiştir.



Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, tarafımıza göndermiş olduğu cevap yazısında; yan hakemin bayrağını pozisyon bitmeden kaldırmasının hatalı olduğunu ve VAR incelemesi için uygun açıda kamera bulunmadığından yan hakemin kararının desteklenmek durumunda kalındığını beyan etmiştir.



Süper Lig tecrübesi neredeyse olmayan bir yardımcı hakemin bize göre art niyetli bir şekilde pozisyonun bitimini beklemeden bayrağını kaldırmasından ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun her fırsatta teknolojiden ve yapay zekadan faydalandığını övünerek ifade etmesine karşın uygun bir açıya kamera yerleştirilememesinden dolayı takımımız şampiyonluk yarışının kızışacağı ilerleyen dönemde büyük öneme sahip olabilecek iki puandan mahrum kalmıştır.



Bugünkü açıklamasında, ligin henüz ikinci haftası geride kalmışken yapılan eleştirileri üzülerek takip ettiklerinden dert yanan Türkiye Futbol Federasyonu'na hatırlatmak isteriz ki, ligin başında da ortasında da sonunda da yapılan hatalar kulüpleri aynı derecede etkilemekte ve puan cetveline tesir etmektedir.



Beşiktaş JK olarak;



Bugüne kadar hak yemedik, hakkımızı da yedirmeyiz. Hakkımız ligin 2. haftasında da 32. haftasında da yense aynı tonda tepkimizi ortaya koyar, hakkımızı talep ederiz.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan beklentimiz;



Hakem hatası ve teknoloji eksikliği nedeniyle puan kaybı yaşadığımız bizzat Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu tarafından tescil edilmişken; artık gerçeklerden kaçmadan, perde arkasına saklanmadan hakkımızın teslim edilmesi, bu doğrultuda Beşiktaş-Pendikspor maçının tekrarlanması yönünde karar alınması,



Reklam çalışmalarının bir kenara bırakılarak Türk futbolunun asli sorunlarına odaklanılması, bu doğrultuda sahada ter döken sporcuların emeklerinin heba olmasının önüne geçmek üzere hakemlere yoğun bir şekilde eğitim verilmesi ve gerekli teknoloji yatırımlarının hızlıca hayata geçirilmesidir.



Manipülasyonlara ve polemiklere son vermek, gerçekleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla yaptığımız açıklamamıza ek olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu imzasıyla tarafımıza gelen cevap metnini bilgilerinize sunarız:



"Göndermiş olduğunuz geri bildirim formu incelenmiştir.



Müsabakanın 76. dakikasında ceza alanına doğru kullanılan köşe vuruşunda, iki nolu yardımcı hakem UEFA ve MHK talimatları gereği pozisyon için olması gereken yerde ve dikkatlice oyunu takip etmektedir.



Bulunduğu konum itibari ile topun oyun alanını tamamen terk ettiğini tespit etmiş ve müsabaka hakemini kale vuruşu verilmesi konusunda bayrağı ile uyarmış ve gol geçersiz sayılmıştır.



VAR protokolü gereği yardımcı hakem gol olduktan veya top pasif alana geçtikten sonra hakemini uyarması gerekir. Yardımcı hakem sadece uygulama açısından eksik bir tavır göstermiştir.



VAR Hakemi ile yapılan görüşmede tüm kamera görüntülerinden ve farklı açılardan pozisyonu kontrol ettiğini belirtmiş fakat topun tam pozisyonunu gösteren yayıncı kuruluştaki kayıtlarda net bir görüntü olmadığı için VAR Protokolü gereği sahadaki hakem kararını desteklemek durumunda kaldığını belirtmiştir."