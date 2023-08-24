UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Romanya'da Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Kazanarak ayrılmak bizim için iyi oldu, mutluyuz. İlginç bir maç oldu. Avantajlı bir skor ama yeterli değil. Rövanşı da var. İkinci maçta turu geçmek istiyoruz.

Takımda oynayan oyuncular, ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Kazanarak devam etmek önemli. Avrupa'da gruplara kalabilmek bizim için çok önemli. Geçiş dönemindeyiz, maç kaybetmeden devam etmemiz lazım.