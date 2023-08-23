UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden Beşiktaş, Dinamo Kiev maçının kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda yeni transferler, Alex Oxlade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov, Milot Rashica da yer aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN DINAMO KIEV KAMP KADROSU