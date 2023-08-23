UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.
BEŞİKTAŞ'IN DINAMO KIEV KAMP KADROSU
- Mert Günok
- Ersin Destanoğlu
- Alex Oxlade-Chamberlain
- Amir Hadziahmetovic
- Utku Yuvakuran
- Necip Uysal
- Onur Bulut
- Demir Ege Tiknaz
- Omar Colley
- Bakhtiyor Zaynutdinov
- Kartal Kayra Yılmaz
- Ante Rebic
- Valentin Rosier
- Salih Uçan
- Arthur Masuaku
- Cenk Tosun
- Jackson Muleka
- Vincent Aboubakar
- Jean Onana
- Milot Rashica
- Umut Meraş
- Daniel Amartey
- Gedson Fernandes