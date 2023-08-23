Süper Lig'de son olarak Pendik ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bir süredir sakatlık sorunu nedeniyle oynayamayan daha sonra ise forma rekabetinde geride kalan Ghezzal için sürpriz bir takım talip oldu. İşte son detaylar...
Süper Lig'de son olarak Pendik ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fransız basını ayrılık iddiasında bulunurken Cezayirli futbolcunun bir başka İstanbul kulübüne gideceğini aktardı.
Oğlunun ve kayınvalidesinin Fransa'da geçirdiği trafik kazasının ardından Türkiye'yi ayrılarak oğlunun yanına giden Ghezzal sosyal medya hesabından oğlunun durumuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmenin ardından Başakşehir'in Cezayirli futbolcuyu gözüne kestirdiği ve Ghezzal'ı transfer için öncelikle hedef haline getirdiği aktarıldı.