TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Süper Lig ekibi talip oldu

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bir süredir sakatlık sorunu nedeniyle oynayamayan daha sonra ise forma rekabetinde geride kalan Ghezzal için sürpriz bir takım talip oldu. İşte son detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2023- 12:14