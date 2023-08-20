Beşiktaş, dış transferde Rebic, Onana, Amartey, Emrecan Bulut, Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov'u kadrosuna katarken sağ stoper ve bir hücum oyuncusu için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılarda bir diğer önemli konu da sözleşmelerinde son yıllarına giren Salih Uçan ve Cenk Tosun'la yeniden anlaşma sağlanması. Mert Günok ve Necip Uysal'a yeni mukavele ile birlikte iyileştirme yapan yönetim, Salih ve Cenk konusunu da çözüp, bu gündemi kapatmak istiyor.

İTALYANLARI GERİ ÇEVİRDİ

Yıllık 8.5 milyon TL ücret alan Salih Uçan'ın 40 milyon TL civarında beklentisi var. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncu, yeni sezona da çok iyi bir başlangıç yapmış durumda. Yaz transfer döneminde Sassuolo ve Genoa'nın ilgilendiği milli futbolcu yoluna Beşiktaş ile devam etmek isterken kontratının yenilenmesini arzu ediyor. Deneyimli isme sezon bittikten sonra yapılan ilk teklif 18 milyon TL olmuştu ancak yönetimin bu rakamı yukarı çıkaracağı kaydedildi.

GÖRÜŞMELER START ALIYOR

Geçtiğimiz sezon opsiyonu attığı goller ve yaptığı asistlerle devreye sokan Cenk Tosun'un yıllık kazancı otomatik olarak 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye yükselmişti. 32 yaşındaki milli yıldız, nisan ayında siyahbeyazlı idarecilerle yaptığı görüşmede 1.5 milyon Euro üzerinden bir anlaşma sağladı. Tecrübeli golcünün şu anki beklentisi de yine bu rakamın karşılığını almak. Yönetim, yeni haftada hem Salih hem Cenk ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak.