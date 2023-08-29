Siyah-beyazlıların stoper mevkii için düşündüğü isimlerden biri olan Clement Lenglet'le ilgili gelişmeler Beşiktaş yönetiminin keyfini kaçırdı.
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Stoper...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta stoper konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan yıldız isimden kötü haber geldi. Arap takımlarının da devreye girmesiyle tranafer zora girdi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Siyah-beyazlıların stoper mevkii için düşündüğü isimlerden biri olan Clement Lenglet'le ilgili gelişmeler Beşiktaş yönetiminin keyfini kaçırdı.
Kara Kartal, geçen sezonu Tottenham'da kiralık geçiren 28 yaşındaki savunmayı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
İspanyol basını bu görüşmeler için "Titiz bir operasyon" ifadelerini kullanırken, dün sürpriz gelişme yaşandı ve Arabistan ekipleri de Lenglet için devreye girdi.