Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Coutinho'da flaş bir gelişme yaşandı.
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş istiyordu! Philippe Coutinho'ya flaş talip
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta transfer sezonunun heyecanı devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip yıldız transfer yapmak için kolları sıvamıştı. Basında birçok kez Philippe Coutinho'nun Kartal'a geleceği yazıldı. Coutinho için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.08.2023- 14:50
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Brezilyalı futbolcuya Katar'dan önemli teklifler geldiğini duyurdu.
31 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu iddia ediliyor.