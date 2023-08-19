TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş istiyordu! Philippe Coutinho'ya flaş talip

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta transfer sezonunun heyecanı devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip yıldız transfer yapmak için kolları sıvamıştı. Basında birçok kez Philippe Coutinho'nun Kartal'a geleceği yazıldı. Coutinho için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2023- 14:50