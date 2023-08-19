Avrupa ve lig serüvenine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a büyük müjde! Anderson Talisca için son viraj
Sezona iyi bir giriş yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı ekip hücum hücum hattına takviye yapmak istiyor. Skor katkısı yüksek profilli bir ismi kadrosuna dahil etmeyi planlayan kurmayların ilk hedefi Anderson Talisca. Suudi Arabistan basını, Kara Kartal'a müjdeyi verdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Kadrosunu önemli isimlerle dolduran siyah-beyazlı ekip bir takviye daha yapmak istiyor.
Kurmaylar hücum hattını kuvvetlendirmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.