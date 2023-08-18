Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş'a, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor talip oldu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Umut Meraş'a sürpriz talip!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın yeni sezon transferleri devam ederken yönetim, takımdan ayrılacak takımlar için çalışmalar yapıyor. Son olarak Süper Lig ekibi yıldız oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.08.2023- 12:46
48 kez Beşiktaş formasını giyen Umut'un 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, "Umut Meraş'ı da bırakmayı düşünmüyorum. Gitmesini istemiyorum. Gitmek isterse o zaman değerlendiririz" demişti.