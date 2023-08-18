BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Umut Meraş'a sürpriz talip!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın yeni sezon transferleri devam ederken yönetim, takımdan ayrılacak takımlar için çalışmalar yapıyor. Son olarak Süper Lig ekibi yıldız oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2023- 12:46